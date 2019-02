“Nemmouche wilde schuld bewijzen: niet aan rechtbank, maar aan medestanders”

Brussel - De hoofdbeschuldigde voor de aanslag op het Joods Museum, Mehdi Nemmouche, heeft na de aanslag vanuit Brussel een Eurolinesbus genomen naar Marseille. Aan boord van de bus had hij de wapens die gebruikt werden bij de aanslag en de outfit die de schutter aan had. “Hij moest dat wel doen, omdat hij zo aan zijn medestanders kan bewijzen dat hij het wel degelijk was die de aanslag gepleegd heeft - hij wil dat niet bewijzen aan de rechtbank”, pleitte François Koning, advocaat van een van de burgerlijke partijen dinsdagmiddag.

Bij zijn arrestatie in Marseille had Nemmouche verklaard dat hij in België was voor toerisme. Koning betwistte dat. “Op zijn computer staat geen enkele foto van de Grote Markt, het Atomium of Manneken Pis. Hij was in Brussel voor een missie”, zei de advocaat. “Zoals altijd als een soldaat achter de lijnen gaat, camoufleert hij zich. Nemmouche schoor dus zijn baard, ging een pak en nieuwe schoenen kopen. Het ging zelfs zo ver dat enkele vrienden hem niet meer herkenden.”

De advocaat erkende in zijn pleidooi dat dat in tegenspraak lijkt met het feit dat Nemmouche openlijk een bus nam, en daarbij de wapens bij had. “Dat deed hij omdat niemand wist dat hij de aanslag gepleegd had. Het is daarom ook dat hij in de opname uit zijn appartement zo kwaad was omdat zijn camera tijdens de aanslag niet gewerkt had. Hij moest dus zijn schuld bewijzen: niet aan de rechtbank, maar aan zijn gelijken. Anders zouden anderen ermee aan de haal kunnen gaan, en dat kon natuurlijk niet.”