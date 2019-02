Vijf nieuwe Vlaamse streekproducten erkend

Brussel - Vlaamse streekhoning van BIJ De Honingmaker uit Gistel, Boerenpaté uit de Westhoek van De Beauvoorder uit Veurne, Oost-Vlaamse graanjenever van Stokerij-Eenvoud uit Zelzate, Oost-Vlaamse lekstok van Confiserie Thijs uit Sint-Niklaas en Trappistenkaas uit Westmalle van Kaasmakerij Abdij der Trappisten Westmalle krijgen het Vlaams erkenningslabel streekproduct.be. Dat meldt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Drie keer per jaar komt de beoordelingscommissie samen om erkenningsaanvragen van Vlaamse streekproducten te evalueren. De eerste erkenningsronde van 2019 leverde groen licht op voor vijf nieuwe erkenningen. “Het is een mengelmoes van tradities: zowel bedrijven met lange tradities dienden een dossier in als bedrijven die een oude traditie opnieuw oppikten. Ook de trappistenabdij van Westmalle diende een dossier in.”

Daniël De Rycker maakt Vlaamse streekhoning met een 19-tal productieve bijenvolken onder de naam BIJ De Honingmaker. De Beauvoorder boerenpaté zag het daglicht in Wulveringem en heeft de typische kenmerken van een paté uit de Westhoek: grof en toch smeuïg, rijkelijk gekruid en met een duidelijke leversmaak, aldus VLAM.

Frederik Buyens stookt Zelzaatse jenever die een ruim deel moutwijn bevat, aangelengd met graanalcohol en water. Confiserie Thijs, opgericht in 1931, specialiseerde zich in de productie van lekstokken. Grootvader Arthur Thijs ontwikkelde in 1952 zelfs de allereerste “lollyproductiemachine”, waarbij stokje en snoep automatisch werden samengevoegd. De trappistenabij van Westmalle heeft sinds haar stichting in 1794 een boerderij. De melk wordt onder meer verwerkt tot kaas. De trappistenkaas is een harde kaas die zowel jong als belegen wordt verkocht.

De lijst erkende Vlaamse streekproducten omvat daarmee 227 producten.