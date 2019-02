Procureur vraagt twee matchen schorsing na middelvinger Carcela: “Wilde geen gebrek aan respect tonen richting ref”

Mehdi ­Carcela is dinsdagnamiddag verschenen voor de Geschillencommissie voor zijn zogenaamde bras d’honneur gecombineerd met een middenvinger nadat zijn doelpunt in Standard - Anderlecht door de ­videoref werd afgekeurd. De procureur vraagt 2 matchen schorsing en een boete van 2.000 euro. “Ik wilde geen gebrek aan respect richting de ref tonen”, verdedigde Carcela zich.

“Er is veel over gepraat geweest. Maar met mijn gebaar wilde ik geen gebrek aan respect richting de ref tonen. Ik deed het niet richting hem. Het was meer een reactie van frustratie. Je scoort een mooie goal in een topwedstrijd, in een clasico… en dan wordt hij afgekeurd. Mijn reactie was meer op het systeem bedoeld.”

“Laten we een nieuw geval als de indicatieve tabel vermijden”

Volgens Pierre Locht, juridisch directeur bij Standard, is het Bondsparket niet bevoegd om Carcela te vervolgen op basis van tv-beelden en kan enkel de VAR nog op die manier ingrijpen.

“Laten we een nieuw geval als paar maanden geleden met de indicatieve tabel vermijden”, aldus Locht. “Het parket kan volgens de letter van het reglement niet vervolgen. We kunnen toch niet gaan vervolgen op basis van artikels of foto’s in de pers? De match werd in een emotionele context gespeeld en er is een precedent met Jelle Van Damme anderhalf jaar geleden: zijn bras d’honneur richting arbiter leverde één match schorsing met uitstel op.”

“Excuses zijn meteen toegeving”

De procureur sprak de juridisch directeur bij Standard (uiteraard) tegen. Volgens hem gaat het hier niet om vervolging op basis van tv-beelden, wat meteen voor een juridisch steekspel uitmondde. “Het feit dat Carcela zich heeft geëxcuseerd op Twitter bewijst dat hij de feiten niet contesteert”, klinkt het.

De uitspraak in deze zaak volgt later vandaag.