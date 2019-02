Zelfmoordaanslag in Egypte: drie politieagenten door explosie gedood

In de Egyptische hoofdstad Caïro heeft een vermoedelijke zelfmoordterrorist drie agenten en zichzelf met springstoffen gedood. De 37-jarige man had de bom ontstoken toen de politie hem maandagavond wilde interpelleren, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee agenten stierven in de loop van de nacht aan hun verwondingen, de derde bezweek dinsdagmorgen.

De explosie deed zich voor in de wijk Al-Darb al-Ahmar, niet ver van de bij toeristen populaire oude stad. Op beelden van de nieuwszender al-Arabiya is te zien hoe de dader op een fiets wil vluchten, als hij door de agenten wordt achternagezeten en tegengehouden. En dan ontploft de bom. Volgens Binnenlandse Zaken was de politie naar de man op zoek na de vondst van een springtuig vorige vrijdag in Cairo.

Tijdens een operatie tegen vermoede islamisten in het noorden van het Sinai-schiereiland doodden Egyptische veiligheidstroepen ook 16 mensen, aldus Binnenlandse Zaken dinsdag. De jihadisten hadden aanslagen in de stad al-Arish gepland. De politie nam wapens, munitie, bommen en een explosievengordel in beslag.

De afgelopen periode zijn er in Egypte weer vaker aanslagen gepleegd. In december kwamen verschillende Vietnamese toeristen en hun Egyptische reisleider om het leven, toen een spingtuig in de omgeving van de piramides explodeerde en hun reisbus vernielde.