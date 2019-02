Minstens vijftien gewonden bij botsing schepen in Baltische Zee

In de Duitse Baltische Zee zijn dinsdagochtend twee schepen op elkaar gebotst. Daarbij vielen minstens vifjtien gewonden, meldden verschillende Duitse media.

Nabij het eiland Rügen kwamen de Wold Bora, een bevoorradingsschip, en de Raba, een vrachtschip, met elkaar in botsing. Dat gebeurde dinsdagochtend tussen half acht en acht uur op drie zeemijlen van de kust. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Kustwachters vermoeden meteen dat er minstens vier mensen gewond zijn, intussen spreken Duitse media van zo’n vijftien gewonden. Beide schepen zijn ondertussen naar nabijgelegen havens op het eiland gebracht. Momenteel is nog niet geweten of er olie of andere brandstof in de zee gelekt zou zijn.