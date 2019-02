40.000 euro drugsgeld witgewassen via wokrestaurant

Tongeren / Bree - De voormalige zaakvoerder van een wokrestaurant uit Bree dat eigenlijk een dekmantel was voor een grootscheepse drughandel, heeft dinsdag een bijkomend beroepsverbod gekregen van vijf jaar omdat hij een deel van de opbrengst uit die drughandel via zijn restaurant witwaste. Volgens de Tongerse rechter gaat het om een bedrag van bijna 40.000 euro dat ook verbeurd werd verklaard.

Tasty Wok in Bree was vanaf 2012 twee jaar lang de dekmantel voor de grote handel in cocaïne van de zaakvoerder. Tijdens die periode gebruikte hij het restaurant ook om de illegale opbrengsten uit die drughandel wit te wassen. Zo moesten zijn werknemers stelselmatig de winst van het restaurant positiever voorspiegelen dan ze in werkelijkheid was. “Dit soort witwaspraktijken is normaal moeilijk te bewijzen”, stelde de procureur tijdens zijn uiteenzetting. “Er wordt gedaan alsof er veel winst wordt gemaakt, terwijl dit niet zo is. In werkelijkheid komt het geld uit illegale activiteiten.”

Luxeleventje

Tijdens het grote drugsdossier werden de telefoontjes naar zijn werknemers door de ordediensten onderschept. Het geld dat op die manier werd witgewassen, gebruikte de Nederlander om zijn luxeleventje te bekostigen. De man liep begin 2016 al tegen een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 24.000 aan, omdat hij zijn restaurant gebruikte als draaischijf voor een grootschalige drughandel. Die straf zit hij momenteel uit in de gevangenis.

Omdat het witwassen volgens de procureur een ander strafbaar feit is en andere onderzoeksdaden vergde, vroeg hij een bijkomende gevangenisstraf van 15 maanden, een boete van 3.000 euro en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar volgens de Tongerse strafrechter is dit niet helemaal het geval. Omdat de zaakvoerder al veroordeeld werd en een deel van de opbrengst van de drughandel al verbeurd werd verklaard, legde de rechter hem enkel een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar en de verbeurdverklaring van 39.887 euro op.