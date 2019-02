Leerkrachten krijgen les over verkiezingen in Vlaams Parlement

Brussel - Het Vlaams Parlement krijgt vrijdag 270 leraren over de vloer die zich willen verdiepen in de verkiezingen van 26 mei. Ze kunnen er onder meer masterclasses van professoren volgen, deelnemen aan workshops en krijgen een speciale Verkiezingsdoos 2019 met didactisch materiaal mee naar huis.

Burgerschapsvorming staat in de eindtermen voor het secundair onderwijs. Maar hoe begin je daaraan? Hoe bereid je leerlingen voor die straks moeten gaan stemmen? Wat is het belang van verkiezingen? 270 leraren komen daarover inspiratie opdoen in het Vlaams Parlement.

De leerkrachten kunnen bijvoorbeeld masterclasses bijwonen bij negen bekende professoren, onder wie Hendrik Vos, Carl Devos en Dave Sinardet. De deelnemers brengen ook een bezoek aan het nieuwe Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. Daar kunnen ze beter kennismaken met de werking en de achtergrond van het Vlaams Parlement.

Alle deelnemers aan de lerarendag krijgen ook een Verkiezingsdoos 2019 mee naar huis. In die doos zit allerhande educatief materiaal over de verkiezingen en de democratie.

De Verkiezingsdoos kan vanaf 22 februari ook besteld worden via de website van De Kracht van je Stem, de educatieve dienst van het parlement: www.dekrachtvanjestem.be . Het volledige pakket kost 7 euro.