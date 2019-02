Bloedverdunner Marevan verdwijnt toch niet uit de rekken

De populaire bloedverdunner blijft ook na maart verkrijgbaar in de apotheek. Foto: RV

Brussel - De veelgebruikte bloedverdunner Marevan blijft beschikbaar. Dat meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) na succesvol overleg met de fabrikant en het Riziv. Het FAGG roept apothekers, groothandelaars en patiënten nu op om “geen onnodige voorraad in te slaan, zodat het geneesmiddel voor alle patiënten beschikbaar blijft”.

Fabrikant Therabel meldde aan het FAGG vorig jaar dat het vanaf maart zou stoppen met de commercialisatie van Marevan. Een aantal cardiologen trekt daarover aan de alarmbel in De Morgen. Voor bijvoorbeeld patiënten met een mechanische hartklep houdt de overschakeling naar een andere bloedverdunner het risico in op bloedingen of bloedklonters.

Maar Therabel blijft Marevan nu toch commercialiseren, meldt het FAGG na overleg met de producent en het Riziv. Het middel zal dus ook nog na maart beschikbaar blijven in de apotheek.