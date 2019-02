Levenslang verbod tot houden van dieren na extreme verwaarlozing: “Zeer schrijnende feiten”

Leuven / Tremelo / Huldenberg - De correctionele rechtbank van Leuven heeft tweemaal een levenslang verbod tot het houden van dieren opgelegd. Dat gebeurde telkens na extreme verwaarlozing.

De Leuvense rechtbank sprak vier vonnissen uit in dossiers van dierenverwaarlozing. In twee gevallen ging het om extreme verwaarlozing. Dat was het geval in Tremelo, waar Rudy B. en Katia C. hun Duitse herder en husky opsloten in een garage zonder daglicht. Zelfs toen de herdershond hevige pijnen leed, lieten ze na een dierenarts te raadplegen. Toen de politie het beest aantrof, moest het onmiddellijk afgemaakt worden. De rechtbank noemde de feiten zeer schrijnend. “De honden werden extreem verwaarloosd door slechte huisvesting, ondervoeding en een gebrek aan hygiëne.” De twee beklaagden kregen een levenslang verbod tot het houden van dieren en een geldboete van 2.000 euro.

Een tweede geval van extreme verwaarlozing vond plaats in Leuven in het voorjaar van 2018. Melissa V.C. keek amper om naar haar staffordshireterriër. “Rambo” was extreem mager en leed honger en dorst. Het beest werd in de wintermaanden vaak voor lange tijd achtergelaten in een vervuilde en koude ren. De vrouw had het naar eigen zeggen “te druk” om haar hond verzorgen en noemde het beest “onhandelbaar”. Ook zij kreeg een levenslang verbod tot het houden van dieren, naast een geldboete van 1.200 euro.

Anne V. en Delphine R. hielden in Huldenberg paarden, honden, varkens, nandoes, een alpaca en pluimvee. Van maart 2017 tot april 2018 namen ze een loopje met het welzijn van hun dieren. De paarden stonden in een stal waar de mest zich zo ophoopte dat ze er tot hun knieën in wegzakten. De inspectie dierenwelzijn legde hen negen maatregelen op om de beesten te beschermen maar die hebben ze nooit nageleefd. Beide beklaagden kregen een verbod tot het houden van dieren gedurende drie jaar en een geldboete van 1.200 euro.

Tom U., Kiona C. en Rafaël U. hielden in Geetbets katten, paarden, honden, geiten, eenden, ganzen en varkens. Van juni 2016 tot juli 2018 lieten ze ondanks aanmaningen van de politie na om hun beesten te verzorgen. Een hond werd dood aangetroffen en de katten werden op zolder opgesloten. Tom U. en Rafaël U. kregen een verbod tot het houden van dieren gedurende drie jaar en een geldboete van respectievelijk 1.500 en 600 euro. Kiona C. kwam weg met een boete van 600 euro.