Onderzoek treinramp Buizingen: “Geen aanwijzingen van sabotage, ramp had kunnen vermeden worden”

Brussel / Oudenaken - De bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp van Buizingen, is volgens de gerechtelijke experts voorbij een rood stoplicht gereden. Dat hebben de experts dinsdag verklaard in de Brusselse politierechtbank. Van sabotage kan volgens hen geen sprake geweest zijn. Wel was het volgens hen mogelijk de ramp te vermijden, zelfs nadat de P-trein voorbij het rode stoplicht was gereden.

De treinramp in Buizingen kostte op 15 februari 2010 het leven aan 19 mensen toen een P-trein uit Leuven botste tegen de IC-trein van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Volgens de experts die door de onderzoeksrechter werden aangesteld, wijzen de resultaten van hun onderzoek uit dat de bestuurder van de P-trein voorbij een rood stoplicht moet gereden zijn.

“De enige manier waarop dat stoplicht op groen zou kunnen gestaan hebben terwijl alle loggegevens noteerden dat het op rood stond, is sabotage”, verklaarden de experts dinsdag. “Maar we hebben geen enkele aanwijzing van een dergelijke sabotage gevonden.”

Wel is het zo dat de ramp volgens hen had kunnen vermeden worden. Zo was de wagon met stuurpost die de P-trein trok, niet uitgerust met het remsysteem TBL1+, net zomin als de IC-trein.

“De IC-trein had wel modernere remsystemen dan die wagon met stuurpost van de P-trein, en twee andere wagons van diezelfde P-trein hadden ook modernere remsystemen dan degene die de trein trok, maar geen enkele had het remsysteem TBL1+”, aldus de experts.

“Volgens ons had de P-trein ook van spoor veranderd kunnen worden, door een zogenaamde beschermingswissel in werking te stellen”, gingen de experts verder. “Maar dat is niet gebeurd en volgens Infrabel kon het ook niet.”