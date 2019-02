Meer dan uur aanschuiven op E313 door vrachtwagen in schaar

Antwerpen - Op de E313 richting Antwerpen is dinsdagnamiddag ter hoogte van Wommelgem een vrachtwagen in schaar komen te staan na een verkeerd manoeuvre in de staart van een file. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De drie gewone rijstroken zijn er versperd, het verkeer kan alleen nog passeren langs de afslagstrook naar de afrit Wommelgem. Zowel op de E313 (vanaf Massenhoven) als op de E34 (vanaf Oelegem) verlies je al meer dan een uur.

Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden, aangezien de drukte nog zal toenemen door de avondspits en het een tijd kan duren voor het incident is afgehandeld. Het ongeval gebeurde al om 13.50 uur, maar de vrachtwagen moet worden getakeld en door een lek in zijn mazouttank is bovendien heel wat brandstof op de rijbaan terechtgekomen.