Europese Commissie in tegenoffensief na “shockerende” migratiecampagne Hongarije

Brussel - De Hongaarse regering van premier Viktor Orbán heeft een campagne gelanceerd die poneert dat het Europese migratiebeleid de nationale veiligheid bedreigt. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Amerikaanse zakenman met Hongaarse roots George Soros sieren de affiche. “Desinformatie en fake news”, zo reageert de Commissie, die meteen een tegenoffensief lanceerde.

“U hebt ook het recht te weten wat Brussel aan het voorbereiden is!”, zo staat het in vette letters op de poster. Volgens de campagne willen “zij” verplichte quota voor de hervestiging van vluchtelingen invoeren, het recht van de lidstaten op grensbewaking verzwakken en immigratie makkelijker maken via migrantenvisa.

Het is niet de eerste keer dat de ultraconservatieve regering van Orbán een campagne tegen Brussel lanceert, maar wel de eerste die rechtstreeks de beeltenis van Juncker gebruikt. Juncker en Orban delen dezelfde Europese politieke partij (EVP). Van de miljardair Soros heeft Orbán al een hele tijd zijn favoriete schietschijf gemaakt.

Bij de Commissie is men ‘not pleased’. “De Commissie heeft zich geëngageerd om desinformatie en fake news te bestrijden, en dit is geen uitzondering. De campagne van de Hongaarse regering is niet te geloven. Het is shockerend dat zo’n belachelijke samenzweringstheorie in die mate de mainstream heeft bereikt”, stelde de woordvoerder van Juncker dinsdag.

De Commissie lanceerde via haar Facebookpagina meteen een tegencampagne. “Hongaren verdienen feiten, geen fictie”, zo steekt de Commissie van wal. Om te beginnen stipt de Commissie aan dat er geen “zij” is, “enkel de Europese Unie met Hongarije aan tafel”. De campagne onderstreept dat Europa de nationale grensbewaking ondersteunt in plaats van ondermijnt en dat er geen enkel plan voor humanitaire visa bestaat. “Lidstaten beslissen in welke mate ze legale migratie aanvaarden.”