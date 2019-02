Hoe geloofwaardig is de ‘spookvliegtuig’-theorie van vlucht MH370? Vlaamse expert over grootste mysterie in luchtvaart

De schrijfster van een boek over mysterieuze vliegtuigcrashes komt met een opmerkelijke theorie over de in 2014 verdwenen vlucht MH370. Ze gelooft dat de copiloot nog uren rondvloog met een ‘spookvliegtuig’, nadat alle andere inzittenden al lang waren overleden door het wegvallen van de cabinedruk. Een simpele promostunt voor haar boek, of is het echt een mogelijke verklaring?