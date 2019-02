19 vrachtwagens transportbedrijf in beslag genomen wegens sociale dumping

Brussel - Een Luikse onderzoeksrechter heeft 19 vrachtwagens van transportgigant Jost Group in beslag genomen in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar sociale dumping door het bedrijf. Dat melden Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure en het federaal parket bevestigt het nieuws.

Dezelfde onderzoeksrechter zou volgens de kranten ook nog de 281 andere vrachtwagens van het bedrijf in beslag willen nemen. Gerechtelijke bronnen melden dat daarover een kort geding loopt dat op 26 februari door de Luikse kortgedingrechter behandeld wordt.

Jost Group kwam in mei 2017 onder vuur te liggen omdat het bedrijf tussen 2014 en 2016 ongeveer 1.100 Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs gerekruteerd zou hebben om in België te werken aan de arbeidsvoorwaarden uit hun land van oorsprong. De Belgische sociale zekerheid en de chauffeurs zouden zo zijn opgelicht voor een totaalbedrag van zowat 55,3 miljoen euro.

In totaal werden toen vier personen van Jost, onder wie CEO Roland Jost, onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor onder meer criminele organisatie, mensenhandel, witwassen en sociale fraude. Nadat ze enkele dagen in voorhechtenis hadden gezeten, werden ze vrijgelaten onder voorwaarden. Die voorwaarden werden later opgeheven door de raadkamer van Luik.

Het gerechtelijk onderzoek loopt sindsdien verder en het is in het kader van dat onderzoek dat al 19 vrachtwagens in beslag zijn genomen.