Bestuurder van ziekenwagen heeft geen geldig rijbewijs, maar wel een rijverbod

Oudenaken / Ruisbroek / Beersel / Lot - De politierechter in Halle heeft een man die al voor de dertiende keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs, rijongeschikt verklaard. Het aantal veroordelingen voor mensen die in de streek zonder geldig rijbewijs rondrijden, neemt toe.

Een man die het zich blijkbaar niet kan laten om te rijden hoewel hij niet in het bezit is van een rijbewijs, moest zich voor de dertigste maal verantwoorden in een rechtbank. Op 28 april van vorig jaar werd de man in Lot betrapt in een wagen, die hij om diverse redenen niet had mogen besturen. Niet alleen kon hij geen rijbewijs voorleggen, hij bevond zich in dronken toestand én omwille van eerdere veroordelingen liep er nog een rijverbod tegen hem. “Deze man is al zes keer veroordeeld voor rijden onder invloed en 12 keer voor inbreuken op het rijbewijs. Ook voor sturen tijdens verval en zonder het afleggen van de examens, liep hij al enkele veroordelingen op”, stelde procureur Kris Boelens, die een celstraf van twee jaar, een levenslang rijverbod en een boete van 8.000 euro vorderde.

De advocate van de man verwees naar een eerdere verklaring van haar cliënt waarin hij stelde dat hij niet met de wagen had gereden. “Maar we beseffen dat de feiten niet miniem zijn en dat zijn strafblad niet rooskleurig oogt”, aldus de advocate. “Omdat hij mee instaat voor de dagelijkse zorg van zijn vier kinderen, vraag ik om geen celstraf maar wel een werkstraf.”

Zowel rechter Johan Van Laethem als de procureur kon zich daar niet in vinden. “Deze man rijdt al zijn hele leven zonder rijbewijs. Hem kan je niets meer leren”, zo wierp de procureur op. De rechter stipte aan dat “de man lak heeft aan de verkeerswetgeving en de verkeersveiligheid”.

De man werd veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, die nog kan omgezet worden naar een celstraf van één jaar. De rechter gaf nog een rijverbod van vijf jaar en verklaarde de beklaagde ongeschikt om een voertuig te besturen.

Ziekenwagen

Een andere beklaagde die op 9 december 2017 in Ruisbroek voor de derde maal betrapt werd zonder geldig rijbewijs én nog een rijverbod tot 2023 had openstaan, werd ook streng gestraft. Hij kreeg een boete van 4.000 euro, een celstraf van 6 maanden en een rijverbod van drie jaar. De man reed met een ziekenwagen voor een vzw, en verklaarde dat hij niet wist dat zijn rijbewijs niet in orde was.

Het aantal beklaagden dat zich voor de politierechtbank van Halle moet verantwoorden voor sturen zonder rijbewijs, scholingsbewijs of attest is de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen. Uit de jaarcijfers van de hoven en de rechtbanken blijkt dat het er in 2017 594 waren, dit terwijl eind 2016 de teller stopte op 501. In 2015 waren het er ‘slechts’ 352. Voor het hele land gaat het al enkele jaren op rij om net geen 14.000 betichten per jaar.