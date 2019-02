Janssen Pharmaceutica investeert 21 miljoen in campus Beerse

Antwerpen / Beerse - Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica investeert 21 miljoen euro in een nieuwe technologie voor de continue productie van medicijnen op de campus in Beerse. Dankzij het nieuwe productieproces zijn er tijdens de ontwikkeling substantieel minder grondstoffen nodig en kan de totale doorlooptijd gehalveerd worden.

Traditioneel gebeurt de productie van geneesmiddelen volgens een ‘batchproces’, een productiewijze waarbij telkens een afgeronde partij of hoeveelheid van een product wordt gemaakt. Deze werkwijze heeft als voordeel dat de kwaliteit van het product tijdens de verschillende productiestappen gecontroleerd kan worden. “Maar de vele tussenstappen en controlemomenten maken het batchproces ook traag en inefficiënt”, zegt Dirk De Smaele, wereldwijd hoofd van Small Molecule Pharmaceutical Development bij Janssen.

Onderzoekers van Janssen, de UGent en de Amerikaanse Rutgers University hebben nu een totaal nieuw productieproces ontwikkeld. “Hierdoor zijn tijdens de ontwikkeling substantieel minder grondstoffen nodig, kan de totale doorlooptijd gehalveerd worden en kan de kwaliteit van het product continu worden gemeten en opgevolgd”, zegt De Smaele.

De nieuwe productielijn werd gebouwd in vestigingen in Puerto Rico en Italië, en dus ook in Beerse. Die investering kost 21 miljoen euro. “Daarmee bevestigen we onze zeer belangrijke positie binnen de wereldwijde Johnson & Johnson groep”, zegt managing director Stef Heylen.

De productielijn werd na testen al in gebruik genomen. Het eerste product dat met de nieuwe methode tot stand kwam, wordt gebruikt in een klinische studie.