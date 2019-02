Nieuwe Carrefour-winkel zal geen cash aanvaarden

De nieuwe geautomatiseerde winkel die Carrefour binnenkort in het Brusselse centrum wil openen, zal geen cash aanvaarden. Dat bevestigt een woordvoerder van de keten.

In de nabijheid van de Brusselse Grote Markt plant Carrefour binnenkort de opening van een geautomatiseerde winkel, die 24 uur op 24 open zal zijn, zeven dagen op zeven. De winkels zullen werken zonder kassa’s en rekken. Het is de bedoeling dat de klanten online bestellingen plaatsen en ze dan komen afhalen, of ter plaatse bestellingen plaatsen.

De winkel zal geen cash geld aanvaarden, staat al te lezen op de etalage. Dat bevestigt ook woordvoerder Baptiste van Outryve. “Het wordt een cashloze winkel”. Dat zal gelden voor alle winkels van het nieuwe concept. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling van Carrefour om cash ook in andere supermarkten te bannen.

Klanten zullen hun bestelling online kunnen betalen, of eventueel ter plaatse. Maar dan digitaal.