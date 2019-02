Aalsters stadspark (en Lindsay Lohan) binnenkort te zien in Amerikaanse bioscopen

Aalst - De trailer van de eerste horrorfilm met de Amerikaanse actrice Lindsay Lohan start met een beeld van... het stadspark in Aalst, waar de sterren ruim drie jaar geleden kwamen draaien. De film wordt op 5 maart gereleased in de VS en Mexico.

Among The Shadows van Momentum Pictures kan in de Verenigde Staten op veel aandacht rekenen. Hoewel de trailer bij horrorfans op You Tube op hoongelach wordt onthaald, belooft de productie, die in de markt wordt gezet als ‘thriller/horrorfilm’, heel wat volk naar de zalen te lokken. De cast met onder meer Lindsay Lohan, Charlotte Beckett en Gianni Capaldi zit daar zeker voor iets tussen.

De verhaallijn gaat als volgt: een privé-detective (Beckett) moet de moord op haar oom ontrafelen terwijl ze het geheimhoudt dat ze afstamt van weerwolven.

Among The Shadows - Trailer. Video: Het Nieuwsblad

Het eerste beeld van de trailer zal de Aalstenaars wellicht bekend voorkomen, het is niet minder dan het stadspark van Aalst. Actrice Véronique Seghers (41), die nu in Herne woont maar afkomstig is uit Aalst, heeft dat geregeld. “Ik was geselecteerd om de jogger in het park te spelen”, vertelt Seghers. “De regisseur, Tiago Mequita, zocht een park dat gemakkelijk toegankelijk was. Daarom heb ik voorgesteld om naar Aalst te komen.”

En zo geschiedde op 18 december 2015. Seghers deed toen ook haar verhaal in onze krant. “Gelukkig hadden we de politie eerst ingelicht, want tijdens de nacht dat we draaiden in het park zijn er meerdere oproepen binnengelopen”, aldus Seghers.

Gevlucht via toiletraam

“Maar het hele stadsbestuur en de parkwachter verdienen een pluim voor de goede ondersteuning. Lindsay Lohan was in Aalst meer op haar gemak dan in Brussel, waar ze op een gegeven moment via een toiletraam moest vluchten voor paparazzi.”

Producer Ross Otterman was zo verkocht aan de Ajuinenstad dat hij aan de Syralfabriek halt hield omdat hij het zo'n fantastisch beeld vond.

De film kwam al uit op het filmfestival in Berlijn vorig jaar en zal binnenkort voor het grote publiek te zien zijn. “Op 5 maart komt hij uit in de VS en Mexico”, zegt Seghers, die zelf ook te zien en te horen — luister naar de schreeuw — is in de trailer. “De bedoeling is dat hij nadien op Netflix te zien is en op dvd uitkomt, het zal wellicht niet lang duren voor hij ook in Europa uitkomt. Dat hangt af van hoe sterk de film aanslaat. Ik vind het zelf al enorm tof dat het park van Aalst is heel Amerika te zien zal zijn. De regisseur was echt lyrisch over de setting.”