Vader van Belgische studente die in Nicaragua in cel zit verwacht politieke uitspraak

Brussel / Ukkel - De vader van Amaya Coppens, de Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde die in Nicaragua in de cel zit, maakt zich geen illusies meer en verwacht op het proces van zijn dochter “een politieke uitspraak”. Dat heeft hij dinsdag gezegd.

Amaya Eva Coppens is de dochter van een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder. Zij groeide op in Nicaragua. De vijfdejaarsstudente geneeskunde werd begin september 2018 opgepakt nadat zij tijdens een van de vele betogingen tegen het regime medestudenten had verzorgd die na het hardhandig optreden van de ordetroepen gewond waren geraakt.

Zij wordt ervan beschuldigd dat zij een van de leiders is van de studentenbeweging (Movimiento Estudiantil 19 de Abril) en heeft aangespoord tot brandstichting. Volgens mensenrechtenorganisaties en een internationale studentenbeweging zijn die beschuldigingen vals. In de regeringsgezinde media wordt zij afgeschilderd als een vijand van het land. De familie Coppens vreest dat Amaya net als andere tegenstanders van het regime, erg slecht behandeld en zelfs mishandeld wordt in de gevangenis. De familie acht de kans op een eerlijk proces quasi onbestaande.

Foto: rr

In cel met 17 anderen

Amaya Coppens kreeg maandagnamiddag bezoek van enkele familieleden, onder wie haar ouders. “Ze zit in een cel van 20 vierkante meter, waar ook nog 17 andere gedetineerden zitten”, zegt vader Frédéric Coppens dinsdag aan de telefoon.

Het proces start op 27 februari en een uitspraak wordt een dag later verwacht. Volgens haar vader werkt het gerecht in Nicaragua “niet onafhankelijk”. “We verwachten een politieke uitspraak”, benadrukt Coppens. “Met Amaya gaat het goed, toch zeker haar gezondheid. Maar de omstandigheden in de gevangenis zijn betreurenswaardig.” De familie kan wellicht de zittingen voor de rechtbank niet bijwonen.