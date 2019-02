Tot twaalf mensen vast onder sneeuw na lawine in Zwitserland

Lawine in Zwitserland sleurt meerdere mensen mee (themabeeld) Foto: Shutterstock

Op een gemarkeerde skipiste in het Zwitserse Crans-Montana heeft een lawine dinsdag meerdere mensen meegesleurd, zo heeft de kantonnale politie meegedeeld. Volgens de website le Nouvelliste zouden tussen tien en twaalf mensen nog onder de sneeuw steken.

De lawine deed zich kort na de middag voor op een piste in de sector Plaine-Morte die culmineert op 3000 meter hoogte. Het is het hoogste gebied van het skistation waar skiën mogelijk is.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Meerdere helikopters overvliegen het gebied.

Op een schaal van 1 tot 5 was het risico op een lawine als 2 ingeschaald. Dat er zich een lawine op een gemarkeerde piste voordoet is zeer zeldzaam want zo een natuurgeweld treft meestal zones buiten een piste.

Crans-Montana is een populair ski-oord in het kanton Wallis (Valais) in de Zwitserse Alpen.