Drie gewonden bij aanval met steekwapen in Marseille, politie schiet dader dood

Een man heeft dinsdagnamiddag in Marseille twee mensen met een “blank wapen” verwond. Daarna werd de dader door de politie doodgeschoten, zo is uit politiebron vernomen. “De toestand wordt ingeschat door de antiterreurafdeling van het parket van Parijs, in overleg met het parket van Marseille”, meldde het parket van Parijs. De dader, geboren in 1983, was niet bekend bij de politiediensten.