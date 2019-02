200 gezinnen met ISIS-strijders ingesloten in Syrië

Nu het offensief op de laatste IS-stelling in het oosten van Syrië aan de gang is, maken de Verenigde Naties zich zorgen over het lot van honderden burgers in het gebied. Ongeveer 200 gezinnen zijn op een heel kleine zone samen met IS-strijders ingesloten, zei de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, dinsdag. Veel van hen worden verhinderd te vluchten en zijn blootgesteld aan intensieve beschietingen, ook uit de lucht.

De door de Koerden geleide Syrische Democratische Krachten (SDF) vallen in het oosten van Syrië het laatste bolwerk van IS aan in het door burgeroorlog geteisterde land. De SDF-strijders hebben de jihadisten in Baghouz ingesloten op een erg kleine zone.

Zowat 30 mensen, grotendeels familieleden van IS-strijders, mochten dinsdag het belegerde gebied verlaten en werden door SDF in een geïmproviseerd kamp buiten Baghouz ondergebracht.