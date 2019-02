Het is nog niet zeker dat Joke Schauvliege op 26 mei de Vlaamse lijst voor CD&V in Oost-Vlaanderen trekt. De voormalige minister zou naar verluidt twijfelen, zo verneemt de redactie van TV Oost Nieuws uit goede bron. CD&V is volop bezig met de lijstvorming. Opvallende naam die valt is die van Maaike De Rudder, de burgemeester van Sint-Gillis-Waas. De partij wil haar een prominente plaats geven op de Vlaamse lijst.