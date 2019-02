VIDEO. Woningbrand op eerste verdieping, bewoner zelf meegenomen voor verhoor

Sint-Niklaas - In een klein appartementsgebouw aan de Pastoor Stepmanlaan in Nieuwkerken bij Sint-Niklaas brak in de nacht van zondag op maandag brand uit in een flat op de eerste verdieping.

Het waren buren die zo rond half vier een rookmelder hoorden afgaan bij hun buurman. De bewoner zelf was er niet, maar kwam wel opdagen toen de brandweer al volop aan het blussen was. De politie fouilleerde de man en bracht hem voor verhoor naar het politiekantoor. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar het vuur ontstond wel in de slaapkamer aan een bed. Er vielen geen gewonden, en ook de aanpalende appartementen zouden geen schade hebben opgelopen.