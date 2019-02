VIDEO. Ontvoerde Limburger opnieuw thuis na uit de hand gelopen Colombiaanse Tinderdate

Maaseik -

De 33-jarige Ruben Vanhees uit Maaseik, die uit de klauwen van Colombiaanse gangsters kon ontsnappen, is terug thuis. Een op het eerste zicht onschuldige date via Tinder draaide voor de Maaseikenaar uit op een hinderlaag. Hij werd door een bende ontvoerd, afgeperst en met de dood bedreigd. Na drie dagen wist hij te ontsnappen. Op zijn kledij na is hij alles kwijt, al mag hij van geluk spreken dat ie het zelf nog kan navertellen.