Gewapende overval op apotheek in centrum Gent: dader op de vlucht

Gent - In de Geldmunt, een straat achter het Gravensteen, is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd op een apotheek. De politie spoort de voortvluchtige dader op.

Rond 17.50 uur zouden een of meerdere personen de apotheek in de Geldmunt binnen zijn gegaan en de apothekeres bedreigd hebben met een wapen. Het parket bevestigt dat er “wapenvertoon” is geweest maar over welk wapen het gaat, is nog onduidelijk.

Volgens onze informatie zou er “een vuurwapen” zijn getoond, maar of er sprake is van een echt wapen of een eventueel alarmpistool, is nog geen duidelijkheid. Ook of er eventueel buit is gemaakt en of er klanten aanwezig waren in de apotheek, is nog niet duidelijk.

De gewapende dader(s) is voorlopig op de vlucht. De politie zet alles op alles om de verdachte op te sporen en in te rekenen. Het parket stuurt later op de avond het gerechtelijk labo ter plaatse om af te stappen en sporenonderzoek uit te voeren.