Ruim honderd manifestanten tegen komst van Theo Francken in Verviers

Verviers -

Zowat honderd personen verzamelden dinsdag in de late namiddag voor het hotel in Verviers om te protesteren tegen de komst van Theo Francken (N-VA). De gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt in de stad op een lezing verwacht om zijn boek “Continent sans frontière” (Continent zonder Grenzen) voor te stellen.