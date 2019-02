Urenlang betoog beheerst tweede dag van pleidooien in proces aanslag Joods Museum

Brussel - De tweede dag van pleidooien op het proces over de aanslag van het Joods Museum werd dinsdag beheerst door het lange pleidooi van François Koning, advocaat van een van de burgerlijke partijen. Hij pleitte, met enkele tussenpauzen, van 9 uur tot 16.30 uur. Twee van zijn confraters die de belangen verdedigen van het Israëlische koppel Riva dat bij de aanslag omkwam, kwamen op het einde van de dag nog een uur aan het woord. Koning vatte voor de jury nog eens het hele onderzoek samen, dat volgens de advocaat bol staat van de “overweldigende elementen” die pleiten tegen de twee beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer.

Koning verdedigt de familie van Dominique Sabrier, de museummedewerkster die omkwam bij de aanslag. Nadat hij in de voormiddag de elementen opsomde die tegen Nemmouche pleiten, ging hij in de namiddag verder op de akte van verdediging die Nemmouches advocaten hadden ingediend. In die akte wordt opgesomd waarom Nemmouche niet de dader kan zijn van de aanslag op het Joods Museum, maar Koning veegde die argumenten van tafel. Het argument van het DNA werd daarvoor weer bovengehaald, net als die over het vervalsen van foto’s door de onderzoekers, het feit dat de aanslag niet door ISIS is opgeëist en de piste van de “gerichte aanslag” op het Israëlische koppel.

Het slot van Konings pleidooi werd gewijd aan medebeschuldigde Nacer Bendrer, die Nemmouche de wapens geleverd zou hebben die bij de aanslag gebruikt werden. De advocaat wees erop dat het

Mehdi Nemmouche Foto: BELGA

voor onder meer Nemmouches grootmoeder en een goede vriend duidelijk was dat de hoofdbeschuldigde geradicaliseerd was. “Bendrer zegt dat niet opgemerkt te hebben. Maar toen Nemmouche hem om de wapens vroeg, wist hij heel goed wat hij daarmee wilde doen.” De advocaat zegt alleen maar leugens te zien bij Bendrer.

‘Filter bubble’

Marc Libert en David Ramet, advocaten van de Riva’s, legden een andere klemtoon in hun pleidooi. Zo legde Libert de jury onder meer uit wat de ‘filter bubble’ inhoudt, de online echokamer waardoor, bijvoorbeeld, gebruikers van Facebook enkel nog te zien krijgen wat hen bevalt. Zijn confrater Ramet ging verder in op dat thema, door de technieken van de complottheorie uit de doeken te doen, en toe te lichten hoe die technieken door de verdediging gebruikt worden.

Woensdag pleitten de twee andere advocaten die de Riva’s bijstaan. Ook Vincent Lurquin, advocaat van de artieste die tijdens de aanslag ook in het museum was, moest dinsdag nog aan het woord komen. Nog op woensdag staan ook de pleidooien gepland van de advocaten van het Joods Museum, het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties (CCOJB) en de Franse slachtoffervereniging AFVT, maar een deel daarvan zal naar donderdag verplaatst worden.