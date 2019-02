Zeven kinderen van zelfde gezin komen om in brand in Canada

Zeven kinderen van eenzelfde gezin hebben het leven verloren in een brand in hun woning in Halifax, aan de Atlantische kust van Canada, zo heeft de politie dinsdag meegedeeld. De slachtoffers zijn Syriërs die naar Canada waren gevlucht, meldde de openbare zender CBC.

“Er zijn zeven doden te betreuren na de brand. Het zijn blijkbaar jonge kinderen van eenzelfde gezin”, zei de politie van Halifax in de mededeling. De brandweer was dinsdag ‘s ochtends vroeg opgeroepen.

“Een man en een vrouw liggen in het ziekenhuis”, aldus de politie, die eraan toevoegde dat een onderzoek was geopend. Een buurvrouw van het gezin zei aan CBC dat ze ‘s nachts een explosie had gehoord voordat ze het vuur zag in een naburig huis. “Ik hoorde een enorme boem terwijl ik in bed lag, en daarna de schreeuw van een vrouw”, vertelde Danielle Burt. “Het enige wat ik door het achterraam kon zien, waren vlammen.”