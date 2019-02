Beroemde Strip in Las Vegas voor het eerst in jaren bedekt onder laagje sneeuw

Inwoners en toeristen van de bekendste gokstad ter wereld keken zondagnacht en maandagmorgen verbaasd op toen Las Vegas bedekt was onder een laagje sneeuw. De stad is in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada gebouwd en het was meer dan een decennia - december 2008 - geleden dat daar nog witte vlokken vielen. Het was ook koud genoeg zodat de sneeuw bleef liggen. Voor veel kinderen van de stad was het de eerste keer dat ze in de sneeuw konden spelen en een heus sneeuwballengevecht konden houden.