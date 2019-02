Test Aankoop verliest groepsvordering tegen Proximus rond oude decoders

Brussel - Proximus heeft van het Brusselse hof van beroep gelijk gekregen in de groepsvordering die Test Aankoop opgestart was rond oude decoders. Dat bevestigen beide partijen na berichten van De Tijd en L’Echo. Volgens het hof was er geen sprake van oneerlijke handelspraktijken vanwege het telecombedrijf.

In 2016 stelde Proximus aan zowat 30.000 klanten die een V3-decoder gekocht, en dus niet gehuurd, hadden, voor om die decoder in te wisselen voor een nieuwer model. Het V3-model zou immers gaandeweg niet meer compatibel zijn met nieuwe televisiediensten. Om de klanten te compenseren voor hun investering, stelde Proximus hen voor om het nieuwe model gedurende een jaar gratis te huren.

Om op dit aanbod te kunnen ingaan, moesten de betrokken een brief van Proximus beantwoorden voor 25 juni van dat jaar. Maar de gebruiker kon met de oude decoder wel nog tot 31 januari 2017 televisie kijken. Volgens Test Aankoop was er bijgevolg maar sprake van een gratis huurperiode van zes maanden, en niet een jaar. De consumentenorganisatie spande daarop een groepsvordering op.

Maar in een eind januari uitgesproken arrest bijt Test Aankoop dus in het zand. Volgens het hof was er geen sprake van oneerlijke handelspraktijken. Test Aankoop bestudeert momenteel de optie om naar het Hof van Cassatie te trekken. De komende maand moet daarover een beslissing vallen.