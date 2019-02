Geschillencommissie behoudt twee wedstrijden schorsing en geldboete voor Alex Maes

De Geschillencommissie heeft dinsdagavond beslist dat de schorsing van twee wedstrijden voor Beerschot Wilrijk-middenvelder Alex Maes blijft gelden. De Mannekes kunnen nog in beroep gaan.

Op het veld van Lommel kreeg de onvermoeibare middenvelder een rode kaart na een drieste tackle op El Banouhi. Bondsprocureur Kris Wagner vorderde een boete van duizend euro en twee speeldagen schorsing. Beerschot Wilrijk tekende maandag verzet aan, maar ziet zijn verwoede pogingen nog niets opleveren.

De zaak kwam dinsdagmiddag voor bij de Geschillencommissie. Die aanhoorde Alex Maes en zijn advocaat Walter Damen en vond de strafmaat van de procureur terecht. Beerschot Wilrijk beslist op een later moment of ze in beroep gaan, laat de club dinsdagavond weten. Tot en met donderdagmiddag heeft Beerschot Wilrijk de tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

Door de schorsing zouden de Kielse Ratten geen beroep kunnen doen op Maes voor de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie, tegen Roeselare (thuis) en OH Leuven (op verplaatsing).