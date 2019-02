De timmerman op kruistocht: Greg maakte al 26.279 kruisjes voor 26.279 slachtoffers van wapengeweld

Hij reed er twintig jaar Amerika voor rond, maar afgelopen weekend kon hij voor het eerst te voet gaan: “kruisjesman” Greg Zanis (68) timmert zelf kruisjes in elkaar voor slachtoffers van schietpartijen en andere incidenten. En zondag dus ook voor de schietpartij in zijn thuisstad Aurora. Zijn doel: helpen herinneren. Goed voor een productie van 30 kruisen per week.