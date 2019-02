Democraten onderzoeken voorstel Trump voor nucleair akkoord met Saudi-Arabië

Leden van de regering-Trump hebben de mogelijkheid onderzocht technologie voor kernenergie te exporteren naar Saudi-Arabië, ondanks waarschuwingen inzake de nationale veiligheid, zo blijkt uit een nieuw rapport van Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

Het 24 pagina’s tellende rapport van een commissie van het Huis van Afgevaardigden steunt op verklaringen van klokkenluiders en gaat vooral over de eerste weken in het presidentschap van Donald Trump. Elijah Cummings, de voorzitter van de commissie, zei dat het Witte Huis gehaast was om de overeenkomst rond te krijgen, waardoor de wet op atoomenergie mogelijk werd overtreden. Ook was er “geen revisie door het Congres zoals vereist door de wet”.

Brookfield Asset Management, dat in vastgoed een cruciaal partnerschap met Jared heeft, de schoonzoon van Trump en een belangrijk gezant voor Saudi-Arabië, maakt deel uit van het consortium IP3 dat de geplande verkoop aan Saudi-Arabië organiseert, zo staat in het rapport. Cummings zei dat inspanningen om de deal rond te krijgen, mogelijk nog aan de gang waren.

Het rapport komt op een moment dat Kushner opnieuw naar het Midden-Oosten gaat, met name later deze maand, en daarbij ook Riyad zal aandoen. Trump had vorige week een ontmoeting met directeurs uit de kernenergiesector, een vergadering die niet op zijn publieke agenda stond.