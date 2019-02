‘Kneusje van de kust’ haalt Vlaamse topserie binnen: “Onbetaalbare reclame”

Brugge - Zeebrugge wordt de hoofdlocatie voor het tweede seizoen van Beau Séjour. Daarover heeft het Brugse stadsbestuur een principeakkoord met het productiehuis van de succesvolle reeks. De stad zal de aandacht niet onbenut laten en heeft plannen voor een campagne.

Een vermoorde jonge vrouw die als geest terugkeert om haar eigen dood te onderzoeken: dat is het verhaal van het succesvolle eerste seizoen van Beau Séjour. Eerder raakte al bekend dat voor seizoen twee geen hotel, maar wel een zeilboot de plaats delict zou zijn, en nu is ook duidelijk waar de boot voor anker gaat: in Zeebrugge.

Najaar 2020

Het Brugse stadsbestuur en productiehuis De Mensen hebben daarover een akkoord bereikt. Dat bevestigt schepen van Toerisme Philip Pierins (SP.A). “We hebben inderdaad een principeakkoord, maar meer details zullen pas later worden bekendgemaakt. Hoe dan ook is dit onbetaalbare reclame voor Zeebrugge”, zegt hij.

De opnames zouden nog dit voorjaar van start gaan en de reeks zou in het najaar van 2020 op Eén te zien zijn. De plot: ex-militair Maurice ziet zichzelf hangen aan de mast van zijn zeilboot. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd en trekt op onderzoek uit. Terwijl in de eerste reeks Lynn Van Royen tekende voor de hoofdrol, beginnen de makers voor de tweede reeks met een propere lei. De cast wordt binnenkort bekendgemaakt.

Voor het toeristisch weinig drukke Zeebrugge, weleens het kneusje van de Belgische kust genoemd, is de komst van de internationaal gelauwerde serie een flinke opsteker. Het eerste seizoen haalde gemiddeld 1,2 miljoen kijkers op Eén, kwam ook in Frankrijk en Duitsland op de buis en werd opgenomen in de Netflix-catalogus. Zelfs thrillergrootheid Stephen King bewierookte de reeks, die hij briljant noemde.

De stad Brugge zal dergelijke aandacht niet onbenut laten en heeft plannen voor commerciële acties en een mediacampagne.