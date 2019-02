Het massagesalon waar maandagavond brand uitbrak, zal niet meteen weer kunnen openen. De schade op de benedenverdieping is aanzienlijk. De rook trok door de muren tot bij de buren binnen. Zij moeten hun gastenkamer noodgedwongen even sluiten.

