Een koppel uit Moorslede beleefde maandag een hachelijk avontuur op de A19 in Gullegem. Toen Aurel Vermote zijn vrouw Betsy naar het ziekenhuis bracht, viel het schuifdak plots aan diggelen op hun hoofd. “Iemand gooide het kapot”, zegt Aurel.

Aurel Vermote (78) en Betsy Schoutteten (75) waren maandagochtend om 9 uur onderweg naar het AZ Groeninge in Kortrijk, waar Betsy een afspraak had voor een onderzoek. Het koppel reed de A19 in Menen op ...