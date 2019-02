Assent verliest monument na tragische aanrijding

Bekkevoort - Door een tragisch ongeval dinsdagvoormiddag is Assent (bij Bekkevoort) een monument verloren. De 62-jarige Willy Polders, bekend als een immer vriendelijke man met groene vingers en een enorme passie voor ‘zijn’ Mierenbergpark, is bij het ongeval om het leven gekomen. Naast het verschrikkelijke verlies voor familie en vrienden, blijft ook het Mierenbergpark verweesd achter.

Willy Polders (62) verloor het leven bij een aanrijding in de Dorpsstraat. Rond een uur of tien fietste hij langs een huis in de Dorpsstraat, amper een straat van waar hij woonde. Daar wilde een 61-jarige vrouw uit Diest op dat moment vertrekken en reed op de oprit achteruit. De bestuurster had Willy niet tijdig gezien en reed hem bijgevolg aan.

“Het slachtoffer kwam zwaar ten val”, zegt korpschef Luc Liboton van de zone Hageland. “Hij kon nog naar de overkant van de straat strompelen, maar daar zakte hij in elkaar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en probeerde hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. De man bezweek aan interne bloedingen.” Ook de wetsdokter, een verkeersdeskundige en het lab kwamen ter plaatse.

Assent verliest zo een monument en ook het Mierenbergpark blijft nu alleen achter. In een ver verleden verzorgde Willy al de moestuin van de deurenfabriek Theuma. Toen Marcel Theunis, de eigenaar eind jaren 80 besloot om een stuk grond in te richten als botanische tuin, was Willy snel voor het idee gewonnen. Jaren verzorgde hij er de planten met veel liefde. In 2017 werd zelfs beslist om een deel van de botanische tuin openbaar te maken, wat absoluut geen probleem was voor de geëngageerde tuinman. Zo liet hij nog aan de vastgoedontwikkelaar weten dat hij erg blij was dat een groot deel van het park bleef bestaan.