Alexandre Benalla in voorlopige hechtenis genomen

De vroegere veiligheidsmedewerker van het Elysée Alexandre Benalla is dinsdag in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft nieuwszender BFMTV gemeld.

In juli werd Benalla samen met Vincent Crase in staat van verdenking gesteld wegens geweldpleging tijdens de 1 mei optocht in Parijs. Beiden kwamen onder voorwaarden op vrije voeten, waarbij een voorwaarde is dat ze elkaar niet mochten ontmoeten of spreken.

Op 31 januari gaf Mediapart opnames vrij van een conversatie tussen beiden, die volgens de website van 26 juli dateert, vier dagen na hun inverdenkingstelling.

Daarop onderwierp een onderzoeksrechter dinsdag zowel Benalla als Crase aan een verhoor. Met als resultaat dat, op vordering van het parket, Benalla in voorlopige hechtenis belandde.