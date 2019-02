Pas verkozen tot Prins Carnaval, maar nu opgepakt voor wietplantage: “Voor het eerst in 36 jaar hebben we een stoet zonder prins”

Dilsen-Stokkem / Maasmechelen -

De kersverse Prins Carnaval van het Limburgse Rotem, Dario S. (31), is opgepakt door de politie omdat hij thuis een wietplantage hield. De politie ontdekte ook twee wietplantages bij drie familieleden in Maasmechelen, onder meer bij zijn vader. “We hebben de samenwerking onmiddellijk stopgezet”, klinkt het bij zijn carnavalsvereniging. “Voor het eerst in 36 jaar hebben we een stoet zonder prins.”