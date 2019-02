Verrassing op proces over treinramp Buizingen: het licht staat plots toch op groen

Op het bewuste beeld is te zien hoe het licht op groen stond terwijl het spoor nog versperd was door het treinwrak. Foto: rtbf

Halle - Plots werd het muisstil in de rechtszaal, gisteren, toen de advocaten van treinbestuurder Robin V.B. met één foto aantoonden dat het sein in Buizingen wel degelijk kon falen. Het sein waar heel het dossier rond de treinramp van Buizingen om draait staat plots tóch op groen. Terwijl even verderop de verwrongen karkassen, waarin 19 mensen het leven lieten, nog op het spoor liggen.

Heeft Robin V.B. op 15 februari 2010 met zijn P-trein tussen Buizingen en Halle een rood sein genegeerd en daardoor de botsing veroorzaakt met een IC-trein, waarbij 19 mensen om het leven zijn gekomen? Dat is dé vraag op het proces, dat gisteren eindelijk van start ging.

Na een hele reeks testen en rapporten van experts was het antwoord op die vraag al die tijd eensluidend: ja, de kans is heel groot dat het sein op rood stond en Robin V.B. dus eigenlijk niet had mogen doorrijden. Ook gisteren werd dat nog eens herhaald. “Tijdens onze testen heeft het sein nooit gefaald”, zeiden vier deskundigen. “Nooit is het licht plots van rood naar groen overgeschakeld zonder gele tussenfase, zoals de bestuurder beweert. Wij hebben zelfs sabotage nagebootst. Maar meer dan tegelijk rood en groen licht heeft dat niet opgeleverd. En ook in dat geval had de bestuurder moeten stoppen.”

Welke scenario’s de advocaten van Robin V.B. ook uit hun mouw schudden om aan te tonen dat het bewuste sein mogelijk wél gefaald had, het kon de experts aanvankelijk niet uit hun lood slaan. Tot ze met een ultiem argument op de proppen kwamen: beelden van het RTBF-journaal van 20 februari 2010, enkele dagen na de ramp. En daarop is te zien dat het ­bewuste signaal wel degelijk op groen staat, terwijl het spoor op de achtergrond nog versperd wordt door de verongelukte treinstellen en dus ­“bezet” is. Een beeld dat erop lijkt te wijzen dat het signaal wel degelijk kon falen.

De experts hadden gisteren geen pasklare uitleg waarom het sein op dat ene beeld niet op rood stond. Het is nu wachten of de vijfde, afwezige, expert dat volgende week wel kan uitleggen.