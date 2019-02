Marouane Fellaini over kritiek en twijfel over de Rode Duivels: “Ik bel de bondscoach wel als ik beslist heb”

“Het is het juiste moment”, zegt Marouane Fellaini. Na meer dan twaalf jaar profvoetbal vindt de Rode Duivel de tijd rijp voor een lucratief slot van zijn carrière in China. Op zijn 31ste. Best vroeg. “Te jong? Als mijn contract hier ten einde loopt, ben ik er 34. Dan zou het te laat geweest zijn.” Een gesprek over kritiek, de Bosuil, nog wat meer kritiek, het EK 2020 en als toemaatje: wat kritiek.