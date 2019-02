Politie rolt twee drugsnetwerken op, negen dealers worden na verhoor vrijgelaten

De drugs in Molenbeek zaten allemaal netjes voorverpakt in speciaal versierde zakjes. Foto: if

Sint-Jans-Molenbeek / Wemmel / Vilvoorde / Machelen - De politie heeft in de Brusselse regio twee drugsnetwerken ontmanteld. Een eerste was actief in Schaarbeek met vertakkingen tot in Wemmel, Vilvoorde en Machelen. Een tweede netwerk veroorzaakte overlast in de Molenbeekse Brunfautwijk.

De politiezone Brussel-Noord heeft bij een resem huiszoekingen liefst negen arrestaties verricht. Dat is het resultaat van weken speurwerk.

Zondag werden er vijf huiszoekingen verricht in Schaarbeek, eentje in Vilvoorde en twee in Brecht. Daarbij werd twaalf kilo marihuana gevonden, alsook 110 gram hasj, 600 gram cocaïne en nog eens 15.500 euro aan drugsgeld.

Bloemenzaak

Een deel van die buit werd onder meer gevonden in de loods van een bloemenzaak in de Schaarbeekse Fernand Severinstraat. Of de drugs er ook effectief over de toonbank gingen, wilde niemand bevestigen. De bloemenwinkel zelf was dinsdag alvast gewoon geopend en de verkoopsters deden alsof hun neus bloedde en hielden het op ‘geen commentaar’.

In het kader van hetzelfde dossier vielen de agenten maandag ook nog eens binnen op adressen in Brussel, Wemmel en Machelen. Hier werden een halve kilo marihuana en een kleinere hoeveelheid hasj gevonden.

De voorbije weken heeft de politiezone Brussel-West ook opgetreden in de Molenbeekse Brunfautwijk. De interventies waren het gevolg van herhaaldelijke klachten over overlast door hangjongeren die er drugs verkochten.

Tweehonderd zakjes

De politie verhoogde er haar aanwezigheid, van 19 januari tot eind vorige week, en dat leidde tot de arrestatie van zes drugsdealers. Zij werden telkens op heterdaad betrapt. Bij de laatste arrestatie, eind vorige week, werden bij een huiszoeking niet minder dan tweehonderd zakjes hasj gevonden, klaar voor de verkoop.

Ondanks alle bewezen feiten werden de dealers allemaal vrijgelaten na verhoor in afwachting van hun proces.