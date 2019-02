Veertien paarden en een konijn in beslag genomen in manege: “Er lagen zelfs kadavers bedekt met dekens”

Op vraag van de politie zijn maandag in de Zipstraat in Lindelhoeven vijftien dieren weggehaald. De veertien paarden en pony’s en een konijn waren zwaar verwaarloosd en de stallingen waarin ze stonden, waren onderkomen. Medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum namen de dieren mee.

Bij de politie HANO was over de toestanden aan de manege in de Zipstraat een klacht binnengekomen. De politie trof in de stallen acht verwaarloosde dieren aan in stallingen die niet meer conform de huidige ...