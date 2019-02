Liep het al mis vóórMawda haar dood? Comité P moet uitmaken of achtervolging wel wettelijk verliep

Op vraag van het parket-generaal Oost-Vlaanderen komt er een tweede onderzoek van het Comité P naar de dood van Mawda, het meisje dat stierf door een politiekogel tijdens een wilde achtervolging op de snelweg op 17 mei 2018. Vraag is of er fouten zijn gemaakt bij het volgen van de bestelwagen vol illegalen.

Het tweede onderzoek zal zich toespitsen op het gerechtelijke onderzoek dat ons land samen met de Fransen voerde tegen de bende mensensmokkelaars die Mawda en haar ouders door ons land voerde. Het was de Franse politie die de bestelwagen op die bewuste dag volgde via een baken, vergelijkbaar met een gps-tracker. De contactpersoon van de Fransen was een federale speurder in Dendermonde. Als de bestelwagen over de Bel­gische grens reed, moest de man in Dendermonde de zaak voort opvolgen.

Het comité P moet nu onderzoeken of dat wel goed is gebeurd en of er geen communicatiefouten zijn gemaakt. Want toen de patrouilles van de snelwegpolitie in Henegouwen op het busje stootten, wisten die niet dat er een onderzoek liep. Niemand had hen op de hoogte gebracht van het feit dat de Franse politie en de gerechtelijke politie in Dendermonde het busje volgden, in het kader van een grootscheeps onderzoek naar mensensmokkel.

In een opinieartikel in de Juristenkrant zegt Kris Daels, docent bijzondere opsporingsmethodes aan de politieschool, dat zo’n ­baken alleen niet volstaat. Toch niet als er mensen in gevaar zijn, zoals bij mensensmokkel. In zulke gevallen moeten de speurders ook een patrouille in het veld sturen om de camionette fysiek te volgen. “Zo staat het in de wet”, zegt Daels.

In de zaak-Mawda is dat alvast niet gebeurd. Met grote gevolgen. Hadden ze de bestelwagen wel fysiek gevolgd, dan hadden gerecht en speurders de agenten van de snelwegpolitie kunnen verwittigen, zo meent Daels. “En dan was dat meisje niet gestorven.”

Het nieuwe onderzoek van het Comité P moet nu uitmaken wat de speurder in Dendermonde gedaan of nagelaten heeft. In de zaak was ook een magistrate bevoegd. Tegen haar werd nog geen onderzoek bevolen.

Tweede onderzoek

Dit is het tweede onderzoek dat het Comité P zal voeren. Het eerste, waarvan het rapport eind januari in het parlement werd voorgesteld, formuleerde vooral ernstige bezwaren bij het gebruik van een vuurwapen. Het rapport sprak zich niet uit over de schuld of onschuld van de agent, maar formuleerde tien aanbevelingen. Volgens het Comité P was er een communicatieprobleem tussen de politieploegen. Daardoor wisten de achtervolgende agenten niet dat er kinderen in de bestelwagen zaten.

“Er moet een opleidings- en trainingsprogramma uitgewerkt worden, voor het achtervolgen van auto’s”, zo klonk het onder meer.