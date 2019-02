Fout in de oorlog en toch tot 1.275 euro extra per maand: België wil laatste ‘Hitler-pensioenen’ schrappen

Ons land is van plan de ­gegevens van veroordeelde Belgen met een nazi­verleden door te spelen aan Duitsland. “Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat wie hier veroordeeld is geen Hitler-pensioen meer krijgt.”

Het lijkt te gek voor woorden, maar al meer dan 75 jaar krijgen enkele Belgen een extra pensioen van de Duitse staat. Onder hen ook landgenoten die veroordeeld zijn voor misdaden tijdens het ­naziregime. Ons land kan die pensioenen niet afnemen of belasten, aangezien Duitsland al jaren weigert ons land te vertellen wie zo’n pensioen krijgt.

Pas gisteren werd politiek een akkoord bereikt om een einde te maken aan die regeling. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen stemde een resolutie die bepaalt dat ons land de gegevens van veroordeelde nazimisdadigers zal uitwisselen met Duitsland. “Zo kan onze lijst naast die van de Duitse deelstaten gelegd worden, en kunnen er foute namen geschrapt worden”, zegt commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (SP.A). “Het is de enige manier om die zogenaamde nazipen­sioenen een halt toe te roepen.”

Hoeveel Belgen zo’n pensioen krijgen voor “trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid”, is een goedbewaard geheim. Officiële cijfers zijn er niet, maar een politieke delegatie kreeg vorig jaar in Duitsland te horen dat het er nog 22 zijn. Alvin De Coninck, onderzoeker van de groep Herinnering, die overlevenden en nabestaanden van de naziconcentratiekampen verenigt, schat echter dat het er veel meer zijn.

Allemaal krijgen ze een pensioen van 425 tot 1.275 euro per maand. “Die bedragen werden berekend op basis van de geleverde diensten”, aldus De Coninck. “Opvallend daarbij is dat de Duitse overheid ook gevangenisstraffen meetelt als arbeidsduur. Hoe langer iemand in de cel zat, hoe hoger dus zijn pensioen.”

Unaniem, zonder N-VA

Alle aanwezigen in de Kamercommissie keurden de resolutie unaniem goed. Niet alleen CD&V, Open VLD en MR, maar ook oppositiepartijen Ecolo-Groen, SP.A, PS en CDH. Die unanimiteit moet ervoor zorgen dat de resolutie snel omgezet wordt en de regering in ­actie kan treden.

Opvallend: N-VA was niet aanwezig. “Maar dat heeft niets met de inhoud van het dossier te zien”, benadrukt de partij. “Het is een louter technische kwestie: sinds we uit de regering gestapt zijn, stemmen we geen resoluties meer in de commissies. Ook niet onze eigen resoluties.”