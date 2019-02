Oplichters stortten bij Jean Bisschop uit Tildonk een partij kiezels op zijn inrit. Voor het ‘werk’ vroegen de sjoemelaars 25 euro per vierkante meter. Jean had niets besteld en weigerde te betalen. De politie onderzoekt de zaak.

Jean Bisschop is 83 jaar. Met de auto rijden doet de boer op rust niet meer. Zijn twee garages aan de zijkant van de woning in de Terbankstraat in Tildonk (Haacht) worden niet meer gebruikt voor het stallen ...