Mogi Bayat laat geld van Anderlecht blokkeren, club is “verontwaardigd” en kondigt gerechtelijke stappen aan

Makelaar Mogi Bayat heeft beslag gelegd op tegoeden van Anderlecht. In mensentaal: hij liet geld van paars-wit blokkeren op de rekeningen.

De club had al een tijdje betalingen geblokkeerd naar makelaars voor enkele transferdeals die niet transparant waren, in de nasleep van de affaire operatie Propere Handen rond spilfiguren Dejan Veljkovic en Mogi Bayat. Die laatste was – tot voor de periode-Coucke – zowat huismakelaar bij paars-wit en had nog een fikse som geld tegoed van de club. Luc Devroe, de voormalige sportief directeur van Anderlecht, had een afbetalingsplan uitgewerkt zodat alles tegen het einde van dit jaar betaald was.

Andere makelaars speelden open kaart met Anderlecht, en de club voerde de afgesproken betalingen dus uit, maar uit het kamp van Bayat kwam er nooit reactie op de vraag van Anderlecht, volgens de club zelf. Tot dinsdag dan, toen Bayat beslag liet leggen op tegoeden van de club. Paars-wit is niet van plan het hierbij te laten en stelde zich burgerlijke partij. “De club heeft geen andere keuze dan haar rechten via de rechtbank te verdedigen”, klonk het.