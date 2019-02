Zappen tussen apps: één berichtje en voor je het weet scrol je een halfuur door Facebook

Een melding krijgen op WhatsApp, dan snel nog even Instagram checken, weer antwoorden op WhatsApp en ten slotte Facebook openen. Gemiddeld verliezen we vier minuten aan dat heen-en-weer gezap tussen apps, blijkt uit de nieuwe Digimeter. Al kan dat ook gemakkelijk oplopen tot een halfuur, zegt media-expert Lieven De Marez. “We verliezen die tijd zonder dat we het echt beseffen.”