Anderlecht haalt scout van Manchester United

Anderlecht steunt te veel op makelaars om spelers te halen. Daarom moet sportief directeur Frank Arnesen opnieuw een goeie scoutingcel samenstellen. Zijn eerste zet? De Deen Bjarne Hansen (61) halen, topscout bij Manchester United en de ontdekker van Christian Eriksen.

Anderlecht kreeg onder Herman Van Holsbeeck en Luc Devroe veel kritiek dat nieuwe spelers meestal werden aangebracht door makelaars als Bayat, Veljkovic of Frenay. De scoutingcel werd heel vaak verwaarloosd. Het nieuwe bestuur wil het nu graag anders aanpakken. Oké, in januari werd noodgedwongen nog altijd gerekend op zaakwaarnemers: zo kwam Zulj met de hulp van Evert Maesschalck en ­Bolasie met de hulp van Gunther Thiebaut. Maar voor de zomer­mercato wil paars-wit beter voorbereid zijn.

Sportief directeur Frank Arnesen stelt de scouting daarom weer op punt. Oude scouts zoals Dimitri Mbuyu moesten gaan en nu plukt Anderlecht Bjarne Hansen weg bij Manchester United. Hij gaat voor RSCA de Scandinavische markt volgen. Hansen woont in Denemarken en zal niet alleen matchen bekijken, maar ook praten met families en coaches van spelers om hun mentaliteit echt te leren kennen.

Bjarne Hansen, een oude vriend van Frank Arnesen, is niet de eerste de beste. De twee werkten al samen bij PSV (2003-05), Chelsea (2005-11) en Hamburg (2011-14). In Eindhoven adviseerde Hansen Arnesen om de jonge spits Dennis Rommedahl te kopen voor een prikje. Bij Chelsea nodigde hij tot driemaal toe de toen 16-jarige Christian Eriksen uit voor een test. Hansen was overtuigd, maar The Blues gaven tot zijn grote spijt de voorkeur aan jeugdproduct Josh McEachran. Eriksen belandde later bij Ajax en Tottenham en is nu 80 miljoen euro waard.

Als scout slaagde Hansen er wel in om Chelsea te overtuigen van de Deense verdediger Andreas Christensen, die vorig seizoen nog 40 matchen speelde voor de Londense topclub.

Betaalbare talenten

Hansen, die de Scandinavische jeugdmarkt als zijn broekzak kent, verkiest nu Anderlecht te helpen boven Man United, dat hem vorige zomer aanwierf. Hij moet straks betaalbare jonkies uit zijn contreien aanbrengen. In principe wil Anderlecht ook in andere delen van de wereld opnieuw vaste scouts in dienst nemen, maar daar plakken nog geen namen op.